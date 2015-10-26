Справу проти російських ГРУшників почнуть розглядати 3 листопада

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська.

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"03.11.2015 р. о 09:00 відбудеться підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо Єрофєєва і Александрова. Предмет розгляду – обвинувачувальний акт Головної військової прокуратури ГПУ з реєстром", – написала вона.

Адвокат нагадала, що підсудність справи була визначена колегією Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у Голосіївському райсуді Києва.

Головуючим у справі є суддя Дідик.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу, і прокуратура проситиме суд максимального покарання для них.