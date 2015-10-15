Справу російських спецпризначенців Єрофєєва та Александрова розглядатиме Голосіївський райсуд Києва

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів палати з кримінальних справ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ Станіслав Кравченко.

Читайте такожРосійським спецназівцям Єрофеєву та Александрову вручили обвинувальні акти - адвокати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.

29 вересня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу справи за обвинуваченням Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спецсуд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Адвокати Єрофєєва та Александрова заявляли, що справа має розглядатися в Новоайдарському суді на Луганщині, де відбувалися події, які інкримінуються російським спецпризначенцям.

Водночас обвинувачення наполягає, що за місцем подій неможливо провести засідання суду з міркувань безпеки.