Вибух у мечеті в Саудівській Аравії: двоє загиблих
Щонайменше дві людини загинули і більше десяти поранені в результаті вибуху в мечеті в місті Наджран на південному заході Саудівської Аравії.
Як передає BBC, вибух стався під час вечірньої молитви, його влаштував смертник. Інші подробиці інциденту поки невідомі.
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Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з екстремістських угруповань.
В цьому році в Саудівській Аравії сталося кілька нападів на мечеті, відповідальність за які брала на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
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Основними цілями нападів ставали представники шиїтської меншини в Саудівській Аравії. В окрузі Наджран проживає багато представників шиїтського напряму в ісламі.
У серпні бойовики ІГ взяли на себе відповідальність за напад смертника на мечеть в Саудівській Аравії, в результаті якого загинули 15 осіб.