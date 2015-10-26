Вибух у мечеті в Саудівській Аравії: двоє загиблих

Як передає BBC, вибух стався під час вечірньої молитви, його влаштував смертник. Інші подробиці інциденту поки невідомі.

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Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з екстремістських угруповань.

В цьому році в Саудівській Аравії сталося кілька нападів на мечеті, відповідальність за які брала на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

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Основними цілями нападів ставали представники шиїтської меншини в Саудівській Аравії. В окрузі Наджран проживає багато представників шиїтського напряму в ісламі.

У серпні бойовики ІГ взяли на себе відповідальність за напад смертника на мечеть в Саудівській Аравії, в результаті якого загинули 15 осіб.