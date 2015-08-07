Відповідальність за теракт у мечеті в Саудівській Аравії взяла на себе "Ісламська держава"
Угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за напад смертника на мечеть у Саудівській Аравії, у результаті чого загинули щонайменше 17 людей.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У заяві цього ісламістського угруповання йдеться, що нападник проник на територію "військового табору" спецпризначенців у провінції Асір поблизу кордону з Єменом.
Бойовики «Ісламської держави» не уточнили, чи була метою їхнього нападу саме мечеть.
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Атака сталася у четвер, 6 серпня, у місті Абха Саудівської Аравії у мечеті, яка належить силам безпеки. Вибух прогримів під час молитви.
Цей напад бойовиків "Ісламської держави" був найсерйознішим нападом ісламістів на сили безпеки у Саудівській Аравії.
Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті кривавого теракту у мечеті в Саудівській Аравії загинули щонайменше 17 осіб.