Тимошенко: ми з Турчиновим одне й те саме

Прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО закликає киян обережно ставитися до свого вибору та голосувати за перевірених політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з виборцями Деснянського району Києва.

“Я думаю, що краще віддавати голоси перевіреним політикам. Зараз зареєстровані і йдуть до Київради безліч дрібних партій – вони не зовсім відомі, і ви дуже добре знаєте, ким вони створені, ким профінансовані і ким поставлені”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ переконана, що Київ вже не має права на експерименти. “Я думаю, що логічно віддати голоси тим партіям і блокам, які не голосували за роздачу землі в Київраді”, - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала киян підтримати кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА на виборах мера столиці. “Я знаю, що ТУРЧИНОВ вас не підведе, тому що ми з ним практично одне і те ж саме, у нього тільки коси немає”, - сказала лідерка БЮТ.