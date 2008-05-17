В Україні буде створено морську адміністрацію

На засіданні Ради національної безпеки і оборони ухвалено рішення про створення при Міністерстві транспорту і зв`язку України морської адміністрації та урядового комітету з морської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу після засідання Ради.

Вона наголосила, що пропозиції про створення таких структур були одноголосно схвалені на засіданні РНБО і найближчим часом планується видання відповідних указів Президента.

Також на засіданні Ради нацбезпеки наголошувалась необхідність поліпшення підготовки фахівців кораблебудівної сфери, «щоб ті території, на яких немає портів сьогодні, але вони розташовані на узбережжі Чорного і Азовського морів, щоб вони могли мати можливості розвитку портової інфраструктури».