Червоненко про рішення Ющенка: для мене це страшна новина

Голова Національного агентства України з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО здивований позицією Ради національної безпеки та оборони, що прозвучала вчора, стосовно аеропортів, і вважає її причиною політичної домовленості.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Я не бачив цього рішення, для мене це страшна новина, я бачу в цьому лише якусь політичну домовленість», - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що кошти з державного бюджету розумніше витрачати не на утримання злітних смуг, які можна віддати в приватну власність, а на ремонт доріг.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 травня, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ після засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО на засіданні РНБО підтримав позицію Мінтрансзв’язку і Кабінету міністрів України щодо збереження аеропортів у держвласності.

«Президент підтримав позицію, що аеродроми будуть у державній власності. Тобто - це злітні смуги, земля і вся система безпеки», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

«Передача аеропортів у державну власність дасть змогу забезпечити безпеку польотів, зокрема до Євро-2012», - відзначив він.

У свою чергу, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що на засіданні Ради фактично було підтримано постанову уряду про концепцію розвитку аеропортів і схвалено варіант передачі їх у держвласність.

«Засоби навігаційного забезпечення і злітно-посадочні смуги. Ці моменти залишаються в державній власності. Все, що стосується іншого наповнення життєдіяльності аеропортів, це, згідно з державною концепцією, вирішуватиметься спільно з органами місцевого самоврядування».

Вона також повідомила, що надалі буде розроблений документ, «і ще раз переглянуто, стосовно яких аеропортів прийматимуться такі рішення».

«Сьогодні всі підтримали такий підхід, і можна сміливо сказати, що органи місцевого самоврядування можуть бути заспокоєні тим, що ніякого вилучення, тим паче силового, повністю аеропортів, які є їх комунальною власністю, відбуватися не буде», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Нагадаємо, Міністерство транспорту і зв`язку України планує повернути з комунальної в державну власність 24 аеропорти. Ці плани передбачені в концепції розвитку аеропортів, яка розробляється.

Зокрема, в держвласність планується повернути аеропорти: Донецьк, Жуляни (м. Київ), Одеса, Сімферополь, Харків, Вінниця (м. Гавришівка), Івано-Франківськ, Кіровоград, Миколаїв, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, Кривий Ріг, Сєверодонецьк.

Крім того, концепцією передбачена необхідність зберегти в держвласності аеропорт «Бориспіль» (м. Київ), Бердянськ, Дніпропетровськ і Львів.

5 березня уряд затвердив концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів України до 2020 року.