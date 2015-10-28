Прокуратура Відня оскаржила відмову в екстрадиції Фірташа до США

Як зазначили у прокуратурі, скарга була подана 23 жовтня. Скаргу розглядатиме Вищий земельний суд Відня, повідомляє Deutsche Welle.

У суді першої інстанції він навесні здобув перемогу: адвокати домоглися відмови у видачі олігарха до Сполучених Штатів, де Фірташа звинувачують у корупції.

Апеляцію було подано майже через півроку, адже сторони лише у середині жовтня офіційно отримали від суду всі документи. Очікується, що суд другої інстанції розгляне скаргу наступного року.

Читайте такожАрештовано вже 86 об'єктів нерухомості Фірташа - Аваков

У повідомленні зазначається, що Фірташ не зобов’язаний очікувати на судове засідання у Відні. Ще навесні йому повернули закордонний паспорт. Маючи оригінал рішення суду про відмову в екстрадиції до США, він може повернутися в Україну. Однак його речник відмовився повідомити Deutsche Welle, коли Фірташ повернеться на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня у США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.