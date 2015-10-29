Конфлікт на Донбасі не вирішиться без відновлення українських партій і ЗМІ - Безсмертний

Про це представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив в четвер в ефірі "5 каналу".

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"Політичне врегулювання неможливе без відновлення дії політичних партій загальноукраїнських на цій території. Адже якщо вони не відновлять там свою діяльність, то це щось інше. Це не процес відновлення України і не реінтеграція", - зазначив він.

Також, на думку Безсмертного, другим важливим чинником виконання Мінських угод є допуск до роботи на окуповані території українських журналістів: "Відновлення діяльності засобів масової інформації общеукраинсих на цій території - а якщо відновлення цього немає, значить це не Україна".

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