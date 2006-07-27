Затриманий в Москві нашоукраїнець називає інцидент в аеропорту непорозумінням

Один із затриманих в “Шереметьєво” українських туристів - депутат Київської облради, нашоукраїнець Олег ЧЕРНЕЦЬКИЙ – називає інцидент в московському аеропорту непорозумінням і результатом завищених амбіцій російського правоохоронця.

Прес-служба “Нашої України” зі слів О.ЧЕРНЕЦЬКОГО наводить подробиці інциденту в “Шереметьєво”, де українських громадян затримали за підозрою в тероризмі.

За словами депутата, «вчора група українських туристів вилетіла з Москви до Петропавловська-Камчатського. Літак летів близько чотирьох годин, після чого сталися проблеми з двигуном, тому літак повернувся в аеропорт».

«Близько чотирьох годин ми очікували на наступний рейс, - сказав О.ЧЕРНЕЦЬКИЙ. - Після подачі нового літака двох з восьми українців безпідставно затримали і не пустили на борт. Всі інші члени української групи відмовились летіти”.

“Після того на борту літака з’явилися люди у формі служби аеропорту і один чоловік у штатському, який заявив, що в багажі українців є бомба. Цей чоловік не пред’явив документів. Після того всю нашу групу зняли з рейсу. Ми одразу зв’язалися з консулом. Консул не одразу вийшов на зв`язок. Тому цілу ніч ми провели біля міліції. Нас там тримали без пред’явлення жодних звинувачень, навіть не допитували», - повідомив він.

О.ЧЕРНЕЦЬКИЙ також розповів, що група українців одразу викликала адвоката, який фіксував усі порушення, серед яких – незаконне знаття українців з рейсу та вивезення без пред’явлення звинувачень до відділку міліції аеропорту.

О.ЧЕРНЕЦЬКИЙ повідомив, що до цього часу у відділку знаходиться один з членів української групи, там також знаходиться український консул, наразі з’ясовують всі обставини інциденту.

«Представники російських правоохоронних органів вже кажуть, що це непорозуміння, перед нами вибачаються, але по факту ми й досі у підвішеному стані, очікуємо на наш рейс до Петропавловська», - повідомив він.

О.ЧЕРНЕЦЬКИЙ наголосив, що звинувачення у тероризмі тим більш є дивними та недоречними тому, що у групі українських туристів знаходиться офіцер, один з керівників Київського УБОЗу.

На думку О.ЧЕРНЕЦЬКОГО, інцидент не має політичного забарвлення, це результат завищених амбіцій, комплексу «маленької людини» одного з правоохоронців, намагання якого продемонструвати свою владу призвели до такого резонансного інциденту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, група українських туристів з 8 чоловік була затримана в московському аеропорту "Шереметьєво-1" за обвинуваченням в тероризмі в ніч на 27 липня.

ІТАР-ТАСС, посилаючись на правоохоронні органи, повідомляло, що "напередодні група українців летіла в Петропавловськ-Камчатський. Проте двох із них на борт не пустили, оскільки вони були сильно п`яні. Образившись за своїх товаришів, третій громадянин України підійшов до міліціонера і сказав, що у нього в багажі є бомба". Проте при огляді ніякого підривного пристрою знайдено не було. "Літак вилетів за розкладом", - повідомили в правоохоронних органах.

Троє громадян України були доставлені у відділення міліції аеропорту “Шереметьєво”. Двоє з них, зокрема чоловік, проти якого було складено адміністративний протокол за лайку, були відпущені.

"А щодо третього, “який погрожував підірвати літак", може бути порушена кримінальна справа. Це питання зараз вирішується", - повідомили в Московському УВС на повітряному і водному транспорті.