Богатирьова: круглий стіл пройде в кілька етапів

Одна з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що в ході розпочатих сьогодні переговорів між антикризовою коаліцією і блоком «Наша Україна» обговорюються цілі та завдання круглого столу та можливі варіанти розширення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представниця Партії регіонів повідомила журналістам у парламенті.

Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що круглий стіл пройде в кілька етапів, принаймні, не менше двох. За її словами, метою є об’єднання країни і пошук шляхів виходу з політичної кризи.

За її словами, зараз йде робота над документом, в якому будуть викладені ці тези. Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що Партія регіонів вважає «основним і базовим збереження антикризової коаліції і незмінність її складу». У той же час, за її словами, формат її можливого розширення є предметом переговорів. «Ми зі своїми учасниками, з нашими партнерами по антикризовій коаліції будемо залишатися до кінця, скільки буде діяти парламент», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Також вона нагадала, що Партія регіонів ніколи не піде на зміну кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем’єра на яку-небудь іншу, навіть якщо розширена коаліція почне працювати.