Порошенко збирає засідання фракції "БПП"

Про це з посиланням на джерело у "БПП" повідомляє "Українська правда".

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За інформацією видання, засідання відбудеться о 17:00.

Відзначимо, що час від часу президент бере участь у засіданнях фракції "БПП". В такому випадку вони проводяться винятково на Банковій.