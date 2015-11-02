Порошенко збирає засідання фракції "БПП"

15:26, 02 листопада 2015
Політика
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Засідання фракції "Блоку Петра Порошенка" має відбутися на Банковій.

Петро Порошенко збирає засідання "БПП" / УНІАН

Про це з посиланням на джерело у "БПП" повідомляє "Українська правда".

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За інформацією видання, засідання відбудеться о 17:00.

Відзначимо, що час від часу президент бере участь у засіданнях фракції "БПП". В такому випадку вони проводяться винятково на Банковій.

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