Порошенко збирає засідання фракції "БПП"
15:26, 02 листопада 2015Політика
2447 0
Засідання фракції "Блоку Петра Порошенка" має відбутися на Банковій.
Петро Порошенко збирає засідання "БПП" / УНІАН
Про це з посиланням на джерело у "БПП" повідомляє "Українська правда".
Читайте такожЛяшко втік від слідчих ГПУ, щоб не отримати повістку на допит
За інформацією видання, засідання відбудеться о 17:00.
Відзначимо, що час від часу президент бере участь у засіданнях фракції "БПП". В такому випадку вони проводяться винятково на Банковій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter