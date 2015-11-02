Порошенко найближчим часом замінить посла України в ООН - ЗМІ

Цю інформацію підтвердили одразу кілька джерел у дипломатичному корпусі, передає "ЄвроПравда".

"На період членства України в Раді безпеки ООН залишати Сергєєва послом не планується, тобто часу залишилось дуже небагато", - пояснив один з дипломатів.

Співрозмовники акцентують увагу на тому факті, що Сергєєв працює послом в ООН вже 8,5 років (з квітня 2007 року), тому його ротація не є чимось надзвичайним. Він не буде переведений до іншої дипустанови і повинен повернутися до України.

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Водночас, за даними джерел, заміна повинна відбутися не тільки з цієї причини, а також через претензії до якості роботи. Зауваження до нього є і в Адміністрації президента, і в МЗС. "Він не працював в Україні з 2003 року, коли поїхав послом до Франції, і за цей час дещо втратив почуття реальності", - зазначив один зі співрозмовників.

Виходячи з того, що з 1 січня Україна отримає статус непостійного члена Ради безпеки ООН, новий посол повинен бути призначений досить швидко. Зараз є кілька кандидатів на цю посаду.

У дипломатичній спільноті відомо, що раніше одним з претендентів на відрядження до ООН був Костянтин Єлісєєв, колишній посол України в ЄС, який зараз працює заступником глави Адміністрації президента.