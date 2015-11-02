Новинський повернувся до Києва

Про це прес-секретар групи компаній "Смарт Холдинг" Євген Загорулько повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Вадим Новинський зараз у себе в київському офісі читає повідомлення "про те, що він полишив країну", – повідомив Загорулько та додав фотографію депутата, при цьому зауваживши, що Новинський прилетів до Києва через Гомель (Білорусь).

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні, 2 листопада, на Погоджувальній раді заявив про намір вручити повістку народному депутату від "Опозиційного блоку" Новинському.

Водночас голова ВР Володимир Гройсман перебив представника МВС і попросив його зачекати за межами зали, де проходить Погоджувальна рада, не давши закінчити виступ.

Також на сайті МВС повідомлялося, що Головне слідче управління МВС розслідує низку кримінальних проваджень, зокрема за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, які стосуються конфлікту бенефіціарів торговельної мережі "Амстор".

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У рамках цього розслідування виникла необхідність допиту Новинського як одного з кінцевих бенефіціарів – учасників корпоративного конфлікту.

"З метою прискорення цього процесу голову Верховної Ради України було поінформовано листом про необхідність проведення такої слідчої дії. Народний депутат України Вадим Новинський вже зв’язався з МВС і висловив готовність надати необхідні слідству свідчення", - наголосили в МВС.