Шокін не виключає, що після допитів направить до ВР подання на зняття недоторканності з ряду депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

За його словами, сьогоднішні виклики на допити депутатів від «Опозиційного блоку» не останні щодо кримінальних проваджень, які стосуються високопосадовців.

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«Я впевнений, що після допитів, проведення інших процесуальних дій будуть зроблені належні висновки, та якщо буде провина доведена, то будуть подання з мого боку про притягнення цих людей до кримінальної відповідальності та арешти», - зауважив Шокін.

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на Погоджувальній раді парламенту заявив про намір вручити повістку народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському.

Пізніше в МВС поінформували, що Новинський готовий надати слідству необхідні свідчення у рамках розслідування справи про конфлікт бенефіціарів торговельної мережі «Амстор».

У свою чергу Шокін повідомив, що народним депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській надіслані повістки на допит у Генеральній прокуратурі на 5 листопада.