Генпрокуратура відкликає подання про арешт Клюєва - ЗМІ

Цю інформацію LB.ua підтвердив перший заступник голови регламентного комітету, депутат від фракції "Народний фронт" Павло Пинзеник.

За його словами, сьогодні в комітет надійшов відповідний лист від ГПУ, в якому говориться, що подання відкликається для доопрацювання.

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Нагадаємо, подання Генпрокуратури про затримання і арешт Сергія Клюєва регламентний комітет парламенту розглядав 30 червня.