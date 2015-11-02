Генпрокуратура відкликає подання про арешт Клюєва - ЗМІ
23:44, 02 листопада 2015Політика
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Генеральна прокуратура відкликає подання про затримання і арешт народного депутата Сергія Клюєва.
ГПУ відкликає подання про арешт Клюєва / Фото УНІАН
Цю інформацію LB.ua підтвердив перший заступник голови регламентного комітету, депутат від фракції "Народний фронт" Павло Пинзеник.
За його словами, сьогодні в комітет надійшов відповідний лист від ГПУ, в якому говориться, що подання відкликається для доопрацювання.
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Нагадаємо, подання Генпрокуратури про затримання і арешт Сергія Клюєва регламентний комітет парламенту розглядав 30 червня.
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