Адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання – "УКРОП"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова прес-центру партії "УКРОП" Євгенія Кравчук.

"Адвокати подали скаргу про незаконне затримання Корбана, її будуть розглядати в Печерському суді. Слідчих дій з Геннадієм Олеговичем сьогодні не планують проводити", - написала вона.

Кравчук також додала, що адвокат Корбана Оксана Томчук кілька годин спілкувалась з підзахисним і нещодавно вийшла з ізолятору тимчасового тримання СБУ.

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Посилаючись на слова адвоката, Кравчук повідомила, що стан здоров'я Корбана стабілізувався.

Крім того, вона додала, що жодних офіційних нових підозр Корбану не вручали.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську, його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України вивезли Корбана із суду, після того як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера "УКРОПу", оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

Сьогодні у Генпрокуратурі поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводять процесуальні дії, однак не сказав, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана сьогодні затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).