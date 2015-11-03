Омбудсмен про справу Корбана: Без рішення суду затриманого мають відпустити після 72 годин утримання під вартою

Про це йдеться в коментарі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської щодо справи лідера УКРОПу Геннадія Корбана.

"Справа лідера УКРОПу Геннадія Корбана в черговий раз підтвердила необхідність якнайшвидшого реформування кримінальної юстиції", - йдеться в повідомленні.

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Омбудсмен підкреслила, що затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Крім цього, як зазначається, про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичам заарештованого чи затриманого. Аналогічні норми передбачені і чинним КПК України. Так, відповідно до статті 207 цього Кодексу, ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня в Дніпропетровську, його доставили в головне слідче управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова розпочав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Проте сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України вивезли Корбана з суду, після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера УКРОПу, оскільки в 8.40 закінчився 72-годинний термін його утримання.

Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ в Києві.

Сьогодні в Генпрокуратурі повідомили, що Корбан знаходиться в Києві, і з ним проводять процесуальні дії, проте не сказали, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана сьогодні затримали в рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.