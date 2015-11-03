У СБУ розповіли, чому силовики доставили Корбана до Києва
Генеральна прокуратура доручила СБУ доставити лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана до місця проведення слідчих дій.
Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
«СБУ за дорученням Генпрокуратури виконала покладені на неї обов'язки із затримання Корбана і доставила його для виконання подальших слідчих дій», - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.
Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.
2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.
Сьогодні, 3 листопада, СБУ вивезла Корбана у невідомому напрямку, судове засідання не розпочалося. О 8.40 сплив 72-годинний термін утримання Корбана під вартою. Згодом стало відомо, що Корбана привезли до київського СБУ.