У СБУ розповіли, чому силовики доставили Корбана до Києва

Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«СБУ за дорученням Генпрокуратури виконала покладені на неї обов'язки із затримання Корбана і доставила його для виконання подальших слідчих дій», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Сьогодні, 3 листопада, СБУ вивезла Корбана у невідомому напрямку, судове засідання не розпочалося. О 8.40 сплив 72-годинний термін утримання Корбана під вартою. Згодом стало відомо, що Корбана привезли до київського СБУ.