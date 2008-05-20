На вибори Луценко приведе й київську міліцію й резерви з інших областей

У день виборів мера Києва і депутатів Київради 25 травня буде сформовано спеціальні підрозділи міліції, які фіксуватимуть можливі порушення на виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у столичному главку міліції після вручення київським правоохоронцям нових патрульних автомобілів та ордерів на квартири.

«У день виборів столична міліція сформує спеціальні, тимчасові звичайно, підрозділи, які виїжджатимуть у разі необхідності до виборчих дільниць і фіксуватимуть порушення та порушуватимуть кримінальні справи», - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що під час виборів у Києві буде посилено охорону громадського порядку. «Для цього ми підтягнемо резерви з інших областей, щоб вибори відбувалися у спокійній обстановці», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Ми готові до подальшої роботи, щоб жоден із порушників законодавства не почував себе вільно», - підкреслив міністр.

Раніше ЛУЦЕНКО заявив, що вийшов з відпустки для забезпечення належних умов під час голосування на виборах мера Києва і депутатів Київради.