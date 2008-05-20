Луценко каже, що його змусили перервати відпустку

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про вихід з відпустки для забезпечення належних умов під час голосування на виборах мера Києва і депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні, виступаючи перед керівним та особовим складом столичної міліції.

За його словами, спонукати до таких дій його змусили заяви деяких політиків про те, що начебто міліція на київських виборах застосовуватиме адміністративний ресурс.

«Ні я, ні генерал ЯРЕМА (начальник Головного управління МВС в місті Києві Віталій ЯРЕМА – УНІАН) не закликаємо нікого віддавати свій голос за певну політичну силу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і наголосив: «Якщо хтось заявляє про ресурс, я спеціально сьогодні заходжу на посаду міністра внутрішніх справ, щоб забезпечити рівність при голосуванні”.

Як відомо, Ю.ЛУЦЕНКО очолює список блоку “Наша Україна – Народна самооборона” на виборах до Київради.

Вибори у Києві мають відбутися 25 травня.