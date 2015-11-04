Зранку журналісти помітили заступника генпрокурора Столярчука під час таємничого візиту до Печерського Суду. Що він там робив - незабаром в ТСН

Цей візит може мати доволі скандальні наслідки, адже не виключено, що саме Печерський суд може розглянути сьогодні справу Геннадія Корбана. Під час візиту Столярчука, голова суду вже перебував на роботі. Заступник генерального прокурора знаходився у суді 45 хвилин, а потім поспіхом покинув його.

Журналісти ТСН наразі з"ясовують мету перебування чиновника такого рангу в районному суді, де може бути розглянуто скандальну справу Генадія Корбана, а також чи не може таке спілкування вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків працівників Феміди.

Як прокоментувала генеральна прокуратура цілі візиту Юрія Столярчука до печерського суду, а також що відповів він сам ТСН має оприлюднити вже у денних випусках новин.