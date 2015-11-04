У Печерському суді почалася сутичка між депутатами та правоохоронцями

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як головуючий суддя Світлана Бабенко оголосила про перенесення розгляду скарги на 5 листопада, депутати почали кричати "Ганьба!". Депутати заявили судді, що вона вчиняє злочин.

Перед цим журналісти та депутати зафіксували, що слідчий Генпрокуратури Євген Скуба отримав СМС з вимогою оголосити Корбану нову підозру, тому що після другого затримання (3 листопада) йому досі не вручили відповідні документи і не повідомили, на яких підставах його утримують за гратами.

Народний депутат Віталій Купрій викликав міліцію, щоб затримати слідчого ГПУ за підозрою у вчиненні злочину, а саме - намаганні вручити Корбану підозру в умовах, коли його не доставили на судове засідання.

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Після рішення судді про перенесення засідання депутати почали вимагати не випускати слідчого Генпрокуратури, назвавши його "негідником" і "злочинцем".

Правоохоронці почали відштовхувати депутатів, в результаті почалася бійка.