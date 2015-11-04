У Печерському суді почалася сутичка між депутатами та правоохоронцями
У Печерському районному суді Києва, який розглядає скаргу захисту лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбану на утримання його під вартою, відбулась сутичка між народними депутатами та правоохоронцями.
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як головуючий суддя Світлана Бабенко оголосила про перенесення розгляду скарги на 5 листопада, депутати почали кричати "Ганьба!". Депутати заявили судді, що вона вчиняє злочин.
Перед цим журналісти та депутати зафіксували, що слідчий Генпрокуратури Євген Скуба отримав СМС з вимогою оголосити Корбану нову підозру, тому що після другого затримання (3 листопада) йому досі не вручили відповідні документи і не повідомили, на яких підставах його утримують за гратами.
Народний депутат Віталій Купрій викликав міліцію, щоб затримати слідчого ГПУ за підозрою у вчиненні злочину, а саме - намаганні вручити Корбану підозру в умовах, коли його не доставили на судове засідання.
Міліція виводить прокурора, депутати блокують pic.twitter.com/M8YG3z29pg
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 4, 2015
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Після рішення судді про перенесення засідання депутати почали вимагати не випускати слідчого Генпрокуратури, назвавши його "негідником" і "злочинцем".
Правоохоронці почали відштовхувати депутатів, в результаті почалася бійка.