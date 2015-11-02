Нардеп Купрій подав клопотання про взяття Корбана на поруки

16:08, 02 листопада 2015
Політика
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Народний депутат, один з лідерів УКРОПу Віталій Купрій подав клопотання в Новозаводський суд Чернігова про обрання затриманому Геннадію Корбану запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки.

Куприй / Фото УНИАН

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з відповідними скаргами ми подаємо клопотання про звільнення Корбана під особисті зобов'язання народних депутатів. Разом зі мною Андрій Денисенко і Валентин Дідич", – написав політик.

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Нагадаємо, о 16 годині в Новозаводському районному суді Чернігова мало розпочатися судове засідання для обрання Корбану запобіжного заходу.

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