Нардеп Купрій подав клопотання про взяття Корбана на поруки

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з відповідними скаргами ми подаємо клопотання про звільнення Корбана під особисті зобов'язання народних депутатів. Разом зі мною Андрій Денисенко і Валентин Дідич", – написав політик.

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Нагадаємо, о 16 годині в Новозаводському районному суді Чернігова мало розпочатися судове засідання для обрання Корбану запобіжного заходу.