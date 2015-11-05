Кабмін затвердив положення про Національну поліцію

Кабінет міністрів України затвердив положення про Національну поліцію.

Відповідна постанова від 28 жовтня 2015 р. № 877 опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з положенням, "Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки".

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"Основними завданнями Національної поліції є: 1) реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; 2) внесення на розгляд міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги", - йдеться також у документі.

Гранична чисельність поліцейських, державних службовців та працівників Національної поліції (крім поліції охорони) затверджується Кабінетом міністрів України.

Структура центрального органу управління та територіальних органів Національної поліції, кошторис Національної поліції затверджуються головою Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.

Дана постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про Національну поліцію”.