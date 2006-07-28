Кушнарьов про ”тактичний маневр Президента”

Народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, функціонування коаліції в форматі “Наша Україна” - Партія регіонів - СПУ залежатиме від настрою представників “Нашої України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Відсутність комуністів в такій коаліції - це не просто результат ідеологічних розбіжностей, це і тактичний маневр Президента, тому що коаліція в складі “Нашої України”, Партії регіонів і СПУ повністю буде залежати від настрою «Нашої України». Якщо вони виходять - коаліція розвалюється», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Коментуючи текст проекту Універсалу національної єдності Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що якщо вчитатися в нього, то можна побачити, що для Партії регіонів в цьому тексті є багато проблем, зокрема, це стосується питання вступу України в НАТО, «абсолютна відсутність навіть згадки про існування Росії, я вже не кажу про ЄЕП, про такий термін забутий як федералізм», - сказав він. На переконання Є.КУШНАРЬОВА, навколо цих питань не буде справжньої дискусії.

Відповідаючи на запитання, чи буде Партія регіонів вносити якісь поправки до проекту Універсалу, Є.КУШНАРЬОВ відповів, що наразі робоча група партії працює над цими питаннями.

Крім того, говорячи про створення коаліції та підписання Універсалу, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що «Президент практично повернувся до своєї попередньої позиції» і ніяких компромісів він в цих питаннях не бачить.