Керівників житомирської "Свободи" викликають на допит щодо безладів під Радою 31 серпня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

"Тільки що мені принесли повістку в поліцію. Викликають на п'ятницю (13 листопада - УНІАН) до слідчого Житомирського обласного управління новоствореної Національної поліції. Номер провадження збігається з тим, за яким заарештували Юрія Сиротюка і ще кілька десятків захисників Конституції. Примітно, що повістки прийшли напередодні першого засідання Житомирської обласної ради і голосування у другому турі виборів міського голови", – цитує прес-служба Кізіна.

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Також повідомляється, що слідче управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області просить надати списки Житомирської обласної організації ВО "Свобода" із зазначенням контактних даних.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації сталися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу намагалися штурмувати ВР, кидали бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

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Колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Сиротюка разом з іншими "свободівцями" підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня. За рішенням Печерського райсуду Києва з 4 листопада він перебуває під домашнім арештом.