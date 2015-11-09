"Свободівець" Сиротюк вийшов з Лук’янівського СІЗО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Націоналіст перебуватиме під нічним домашнім арештом (з 22:00 до 07:00) до 7 січня 2015 року та буде змушений носити електронний браслет», - зазначили в партії.

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Як повідомляв УНІАН, Сиротюка разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

11 вересня Печерський райсуд постановив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб.

4 листопада суд змінив міру запобіжного заходу Сиротюку на домашній арешт, самим не задовольнивши клопотання прокуратури щодо продовження тримання його під вартою.