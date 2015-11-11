Міністра юстиції викликають на допит до Генпрокуратури

19:15, 11 листопада 2015
Політика
966 0

Згідно з текстом листа, кримінальне провадження відкрито 23 квітня.

Петренко вызвали на допрос / Фото УНИАН

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що його викликають на допит до Генпрокуратури у справі про тиск на Конституційний суд при розгляді закону про люстрацію.

Про це Петренко повідомив у Facebook і оприлюднив фотокопію листа ГПУ на адресу Міністерства юстиції за підписом слідчого з особливо важливих справ ГСУ Генпрокуратури О.Легеньковського від 4 листопада 2015 року.

«Генпрокуратура викликає мене на допит по кримінальній справі про тиск на Конституційний суд під час розгляду закону про очищення влади (люстрацію)», - написав Петренко.

Читайте такожУкраїна напрацювала чотири судових позови проти Росії - Мін'юст

«У ході досудового розслідування виникла необхідність викликати для допиту як свідка Петренка Павла Дмитровича. …Прошу повідомити Петренко Павла Дмитровича про виклик в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України (м.Київ, вул.Кловський узвіз, 36/1) та вручити йому повістку про виклик», - йдеться в листі ГПУ.

Згідно з текстом листа, кримінальне провадження відкрито 23 квітня ц.р. за «фактом протиправного вручання в діяльність Конституційного суду під час розгляду справи щодо конституційності окремих положень Закону «Про очищення влади» за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.376 КК України .

Генпрокуратура викликає мене на допит у кримінальній справі про тиск на Конституційний суд під час розгляду закону про ...

Posted by Павло Петренко on 11 листопада 2015 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter