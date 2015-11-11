Міністра юстиції викликають на допит до Генпрокуратури

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що його викликають на допит до Генпрокуратури у справі про тиск на Конституційний суд при розгляді закону про люстрацію.

Про це Петренко повідомив у Facebook і оприлюднив фотокопію листа ГПУ на адресу Міністерства юстиції за підписом слідчого з особливо важливих справ ГСУ Генпрокуратури О.Легеньковського від 4 листопада 2015 року.

«Генпрокуратура викликає мене на допит по кримінальній справі про тиск на Конституційний суд під час розгляду закону про очищення влади (люстрацію)», - написав Петренко.

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«У ході досудового розслідування виникла необхідність викликати для допиту як свідка Петренка Павла Дмитровича. …Прошу повідомити Петренко Павла Дмитровича про виклик в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України (м.Київ, вул.Кловський узвіз, 36/1) та вручити йому повістку про виклик», - йдеться в листі ГПУ.

Згідно з текстом листа, кримінальне провадження відкрито 23 квітня ц.р. за «фактом протиправного вручання в діяльність Конституційного суду під час розгляду справи щодо конституційності окремих положень Закону «Про очищення влади» за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.376 КК України .