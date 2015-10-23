У разі скасування Конституційним судом закону про люстрацію "країна вибухне" - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Єгор Соболєв, який є представником Верховної Ради України в Конституційному суді під час розгляду справи про конституційність окремих положень Закону "Про очищення влади" (люстрації).

Він наголосив, що в разі скасування закону вже не буде "смітникової люстрації", коли чиновників кидали у смітники, а можуть початися суди Лінча, оскільки суспільство незадоволене ситуацією, а також із фронту повертаються багато патріотів і вони володіють зброєю.

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При цьому голова КС Юрій Баулін підкреслив: "Це вже називається тиском на суд". "Суд вирішить справу відповідно до Конституції", - додав він. У відповідь Соболєв зазначив, що "йдеться не про те, що я вам говорю про майбутні ваші страждання", а про те, щоб законними методами відсторонювати від влади тих, хто порушував Конституцію і закон.

Під час виступу Соболєв звинуватив суддів КС у тому, що вони прийняли ряд рішень, які призвели до протистояння, зокрема, щодо відтермінування виборів мера та Київради під час президентства Віктора Януковича та скасування змін до Конституції, які надали Януковичу диктаторські повноваження. Соболєв закликав суддів КС не повертатися в часи, "коли семеро з вас плювали на Конституцію" (йдеться про відміну змін до Конституції України - УНІАН). При цих словах голова КС Баулін закликав Соболєва поважати суд і припинити звинувачення та пригрозив вчергове відключити мікрофон.

Соболєв наголосив, що закон про люстрацію необхідний. В той же час додав, що результат люстрації суддів є нульовим. За його словами, судді у 80% знову обрали своїми головами тих, хто керував судами і до люстрації.

Соболєв підкреслив, що єдиною проблемою закону про люстрацію є тотальне саботування виконання закону, "починаючи з президента України". За його словами, повне виконання закону дасть можливість будувати державу без протистояння в суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, КС 16 квітня розпочав розгляд справи про конституційність окремих положень Закону "Про очищення влади", однак того ж дня відклав процес. 22 жовтня КС продовжив розгляд справи.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.