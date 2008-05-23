У НУ-НС є запитання до Портнова про вбивство і Медведчука

Народний депутат від “Нашої України” Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ вважає, що діяльність народного депутата БЮТ Андрія ПОРТНОВА несумісна з високою посадою голови Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, в "Нашій Україні" щодо особистості А.ПОРТНОГО залишається чимало суперечливих питань. “Ще не з’ясована роль А.ПОРТНОВА у деяких кримінальних справах, пов’язаних із замахом на вбивство та вбивством”, - сказав, зокрема, народний депутат.

Також, посилаючись на видання “Фокус”, М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ охарактеризував А.ПОРТНОВА як такого, що “найбільше впливає на рішення суддів”.

Висловлюючи свою позицію щодо А.ПОРТНОВА, КУЛЬЧИНСЬКИЙ зазначив, що останній дуже близько пов’язаний з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ, особистість якого, за словами народного депутата, “для новітньої історії України ще не оцінена”.

“Через це ми в жодному разі не можемо підтримати цю одіозну фігуру”, - підсумував М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.