Ярош погодився очолити ДУК "Правий сектор"

Народний депутат України Дмитро Ярош погодився взяти на себе командування Штабом Корпусу, 5-им, 8-им батальйонами та батальйоном «Госпітальєри».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Коли ми тільки починали воювати проти російсько-терористичних військ, то я сказав, що ми пройдемо весь цей шлях разом, а ця війна, на жаль, ще далеко не завершена, тому я з вдячністю приймаю цю пропозицію і заявляю про те, що беру на себе командування Штабом Корпусу, 5-им, 8-им батальйонами та батальйоном «Госпітальєри». Нарада щодо подальшої діяльності Корпусу буде проведена у найближчий час. Інформацію про це доведу додатково…" - написав Ярош.

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Також депутат підкреслив, що не розглядав і не розглядає можливу участь у будь-яких інших політичних та громадських організаціях.

"Свою ж позицію я озвучував неодноразово в багатьох інтерв’ю: насильство – це крайня форма спротиву; поки не використані всі політичні мирні методи впливу на існуючу владу, йти шляхом державного перевороту і ліквідації існуючого владного режиму неможна, тим більше в умовах зовнішньої агресії сатанинської московської імперії та неготовності українських націоналістів до взяття максимальної повноти влади в державі", - заявив Ярош.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".