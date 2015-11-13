Українці не повинні платити за газ, втрачений в процесі його доставки - Сорос

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході конференції "Реформи: долаючи «стару» Україну".

"Станом на сьогодні, домогосподарства мусять платити не лише за спожитий ними газ, але й за газ, втрачений в процесі його доставки. Це треба виправити ", - наголосив Сорос.

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У цьому зв'язку він звернув увагу, що наступного року, компанії, які постачають блакитне паливо українським споживачам, повинні взяти на себе відповідальність за зазнані домогосподарствами втрати. Сорос вказав, що до таких компаній, зокрема, належать такі олігополії, які контролює олігарх Дмитро Фірташ.

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"Якщо їм цього не вдасться, то вони мають збанкрутувати, а їхній бізнес перейде до компетентних операторів", - наголосив Сорос.