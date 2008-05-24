Єврокомісія встановила чіткі правила, тепер - справа за Україною

Голова представництва України при Євросоюзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначає, що Єврокомісія встановила чіткі правила імпорту української соняшникової олії.

Про це він заявив українським журналістам в Брюсселі, коментуючи рішення Єврокомісії.

«Нічого критичного в цій ситуації немає, є дуже чіткі правила гри, які допоможуть нашим інституціям», - сказав він. Голова місії України при ЄС зазначив, що головне полягає у відсутності елементу протиріч, оскільки обидві сторони принципово вже погодилися на такі умови імпорту української соняшникової олії.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ також зазначив, що зараз – справа за Україною, наскільки швидко українським інституціям вдасться розробити та погодити необхідну систему сертифікації української олії.

«У нас дуже хороша база є для цього – швидко відпрацювати цю методику, погодити її з Євросоюзом і відновити експорт», - А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Сьогодні, 23 травня, Єврокомісія схвалила умови імпорту української соняшникової олії, згідно з якими вона вимагає сертифікатів про відсутність домішок мінеральних мастил в будь-які партії української олії, що постачається на експорт до країн Європейського Союзу.

Єврокомісія планує переглянути запроваджені заходи не раніше, ніж через рік.