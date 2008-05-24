Прогноз від Луценка: Богатирьова відправить Тимошенко у відставку

На 30-те число пані Богатирьова вже запросила уряд на килим РНБО, - заявив голова МВС Юрій Луценко у інтерв’ю Ера-FM.

Політик додав, що згідно конституції такої форми звіту непередбачено, всі знають про те, що уряд підзвітний і підконтрольний виключно Верховній Раді, але пані Богатирьова це робить.

“30-го числа, явиться туди уряд чи не явиться, очевидно вони запланували винести рішення про незадовільну діяльність уряду, - вважає Луценко. - Після цього в парламенті голосують за відставку, а враховуючи групу авантюристів Балоги, які мають півтора десятка штиків в середині НУНС, вони зможуть це проголосувати, Тимошенко стане виконуючої обов`язки голови уряду, ми всі станемо виконуючими обов`язки уряду, і після цього ймовірно переформатування в нову коаліцію”.

На думку Луценка, для цього буде завдано ударів по категоричним противникам такого підходу: “сигнал по Жванії це перший сигнал, другий буде очевидно по мені”.

Луценко переконаний, що прихильників цієї схеми “в НУНС не більше ніж вступили в партію пана Кріля ЄЦ, всього півтора десятку, вони не дадуть зруйнувати те, що мільйони людей делегували нам на останніх позачергових парламентських виборах. Тим не менше такі спроби будуть зроблені. Ми чекаємо їх з впевненістю, що наші люди не продаються, як і наші виборці”, - заявив міністр.