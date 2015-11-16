На виборах у Дніпропетровську переміг Філатов - ОПОРА

Кандидат у мери Дніпропетровська Борис Філатов перемагає на виборах з результатом 53,76%.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів за даними спостерігачів ОПОРИ, які працювали на 100% виборчих дільниць у Дніпропетровську, повідомляє координатор виборчих і парламентських програм ОПОРИ Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

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"Наступний результат повторного голосування 15 листопада: Борис Філатов - 53,76% (184724 - голоси в абсолютних числах), Олександр Вілкул - 46,24% (158897 - голоси в абсолютних числах)", - повідомила вона.

Айвазовська підкреслює, що це дані первинних протоколів з дільниць, на яких спостерігачі ОПОРИ відслідковували дотримання всіх виборчих процедур протягом ранкового засідання, дня голосування, здійснювали ППГ явки, аналізували порушення, контролювали дотримання процедури підрахунку голосів. В ОПОРі заявили, що похибка відсутня, так як це дані з усіх дільниць.