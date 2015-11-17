Самопоміч хоче частково скасувати результати виборів у Кривому Розі - BBC

Про це заявив голова Дніпропетровської організації партії Олександр Лигін, передає BBC Україна.

"Спостерігачі від кандидата Юрія Милобога, якого висунула "Самопоміч", зафіксували факти масових порушеннях на виборчих дільницях по всьому місту", - ідеться у повідомленні політсили.

Там також зазначили, що "Самопоміч" разом з представниками "Народного Фронту" та "Блоку Петра Порошенка" вже створили оперативний штаб.

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"Люди готові вийти на вулицю, щоб показати своє обурення такими махінаціями. І наша задача, щоб ті акції, які готуються на завтра, пройшли мирно і демократично", - зазначив депутат Семен Семенченко, який перебуває у Кривому Розі.

За даними ЦВК, мером Кривого Рогу став Юлій Вілкул із "Опозиційного блоку. У нього 49,25% голосів виборців, у Юрія Милобога - 48,83%.