У Секретаріаті Президента тривають переговори

23:45, 28 липня 2006
Політика
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Але в залі прийомів нікого немає

В Секретаріаті Президента тривають переговори лідерів політичних партій, представлених у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю годину не має ніяких офіційних повідомлень щодо можливого часу завершення переговорного процесу.

В залі прес-центру Секретаріату Президента йде відеотрансляція з зали прийомів, в якому проходитиме круглий стіл. Час від часу в кадрі з’являються представники окремих політичних сил, однак потім знову розходяться.

Як повідомляв УНІАН, вчора розпочалось засідання круглого столу національного примирення, яке тривало більш як 6 годин, після чого сторони взяли перерву для узгодження підсумкового документу, який попередньо носить назву “Універсал національної єдності”.

 

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