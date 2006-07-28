У Секретаріаті Президента тривають переговори

В Секретаріаті Президента тривають переговори лідерів політичних партій, представлених у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю годину не має ніяких офіційних повідомлень щодо можливого часу завершення переговорного процесу.

В залі прес-центру Секретаріату Президента йде відеотрансляція з зали прийомів, в якому проходитиме круглий стіл. Час від часу в кадрі з’являються представники окремих політичних сил, однак потім знову розходяться.

Як повідомляв УНІАН, вчора розпочалось засідання круглого столу національного примирення, яке тривало більш як 6 годин, після чого сторони взяли перерву для узгодження підсумкового документу, який попередньо носить назву “Універсал національної єдності”.