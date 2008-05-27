Станом на 9.00 на виборах мера Києва лідирує Черновецький

За даними опрацювання протоколів із 748 виборчих дільниць Києва лідирує кандидат у мери Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який набирає 36,81% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія о 9.00.

За кандидата у мери від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА віддали голоси 18,66% киян. Віталій КЛИЧКО набирає 17,68%, представник Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН - 6,73%, Микола КАТЕРИНЧУК – 4,31%, екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,49%, кандидат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ – 2,47%, лідер ВО "Свобода" Олег ТЯГНИБОК – 1,35%, лідер ГАК Олександр ПАБАТ – 1,29%.

Інші кандидати отримали менше одного відсотка голосів.

Усього в Києві на виборах працювали 1026 виборчих дільниць.