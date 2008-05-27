Олесь Довгий: Блок Черновецького готовий до співпраці

Блок Леоніда Черновецького, який є лідером за результатами дочасних виборів до Київської міської ради, готовий співпрацювати в Київраді з усіма політичними силами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Леоніда Черновецького, про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив секретар Київради, член блоку Олесь ДОВГИЙ.

Він також подякував усім киянам за підтримку, висловлену Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і його команді в ході виборів, і закликав усі політичні сили, які за підсумками виборів пройшли до Київради, до спільної продуктивної роботи над вирішенням важливих проблем столиці.

«Якщо політичні сили готові об’єднуватися не за кольорами, не за любов’ю до персоналій, а заради конкретних справ, - ми готові співпрацювати з усіма без винятку політичними силами», - зазначив О.ДОВГИЙ, відповідаючи на запитання щодо можливості співпраці з Блоком Юлії Тимошенко.

За словами секретаря Київради, в ході виборчої кампанії кияни почули «таку кількість обіцянок і пропозицій, що роботи вистачить для всіх без винятку». При цьому він підкреслив, що кияни стомилися від конфліктів і хочуть спокою та реальних результатів роботи.

«Щоб Київ не став майданчиком для роздору, а був центром об`єднання, з цього дня немає жодного шансу в наших опонентів почути від нас якесь необережне слово, ми не витратимо й хвилину на будь-яку пустопорожню балаканину. Ми повинні всі разом надолужувати той час, який ми потратили на виборах», - наголосив О.ДОВГИЙ.