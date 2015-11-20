ГПУ: 270 особам повідомлено про підозру у злочинах проти Майдану, зокрема 43 високопосадовцям

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Загалом, за його словами, повідомлено 270 підозр, пов’язаних з подіями, які відбувались під час Революції Гідності, з них 43 - високопосадовці, 125 - міліціонери, 11 - судді, 9 прокурорів, 6 представників місцевої влади, 76 цивільних осіб, у тому числі «тітушки».

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Довідка УНІАН. Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до зіткнень протестувальників із співробітниками правоохоронних органів.

У лютому 2014 року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів, загинули більш як 100 людей, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів.

У квітні 2014 року на той час голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що так звана антитерористична операція була розпочата колишнім головою СБУ Олександром Якименком у тісній співпраці з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за безпосередньою участю колишнього президента Віктора Януковича 18 лютого о 23.00.

Також у квітні 2014 р. в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї проти мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС і СБУ.

6 березня 2015 р. Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам СБУ, які в лютому 2014 року почали проведення антитерористичної операції в Києві.

Під час Революції Гідності головне управління СБУ у Києві та області очолював Олександр Щеголєв.