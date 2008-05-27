Луценко: Секретаріат Президента готує план силового захоплення МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у Секретаріаті Президента України готується план захоплення МВС, зокрема і силового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я знаю, що розробляється план захоплення міністерства… Готується навіть силовий сценарій», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр запевнив, що він буде робити все, що передбачає закон, щоб не допустити цього.

«Можна звичайно оточити МВС і не пустити ЛУЦЕНКА, але, я думаю, що авантюристи БАЛОГИ це не зроблять», - зазначив він. У цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО запевнив: “Я збираюсь працювати міністром внутрішніх справ”.

«Міністерство буде стабільним до законного рішення щодо його керівника», – додав він.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що у четвер (29 травня) планує відвідати регіони, зокрема Харків, для того, щоб провести там нараду, а також відсторонити близько 40 співробітників міліції, причетність яких до схем торгівлі наркотиками й людьми було встановлено, від займаних посад.