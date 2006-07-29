Єхануров: ситуація з підписанням Універсалу є складною

Ситуація з підписанням Універсалу поки що є складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ сказав журналістам, коментуючи хід узгодження тексту Універсалу, під час перебування в с. Велика Олександрівка Бориспільського р-ну Київської обл.

«Поки що ситуація є складною», - сказав прем’єр.

Зокрема, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, головними питаннями, які виникають в ході узгодження тексту Універсалу є: визнання територіальної цілісності України та відмова від ідеї федералізму, питання визнання статусу російської мови як державної, питання виконання Україною домовленостей в рамках програм співпраці з НАТО, а також питання реалізації положень двостороннього договору між Україною і РФ про зону вільної торгівлі без виключень і обмежень в рамках ЄЕП.

Зокрема, коментуючи спірне питання стосовно статусу української мови, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що це питання регулюється суто Конституцією. При цьому він зазначив, що проблеми з російською мовою в Україні є надуманим. «Я вважаю, що тема щодо статусу російсько мови надумана, оскільки нема проблем», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Крім того, коментуючи питання щодо співпраці України з НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ навів приклад РФ, яка співпрацює у багатьох програмах з НАТО, що не викликає ніяких обурень російських громадян.

Разом з тим, прем’єр-міністр зазначив, що робота над узгодженням тексту Універсалу має бути продовжена. «Дуже хотілося, щоб було розуміння, що мова йде не про папірець, а мова йде про публічне визнання Конституції», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, зазначивши при цьому, що за останню ніч виникли певні сумніви щодо почуття поваги до Конституції у певних політичних сил.

Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що в ході узгодження тексту Універсалу питання кандидатури на посаду прем’єр-міністра України не обговорювалось.

У цьому контексті він також наголосив, що в рамках «круглого столу» не йдеться про створення коаліції, а «мова йде про згоду українців, яку Україну ми будуємо».

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.