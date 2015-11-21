У Кривому Розі поліція запобігла вчиненню теракту під час мітингу.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в урні навпроти виконкому міської ради знаходиться вибуховий пристрій.

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На місце події виїхали вибухотехніки і більш як 50 співробітників поліції. За попередніми даними, в урні знаходився сміттєвий пакет з 2 гранатами РГД-5 без запалів і цвяхи.