У Кривому Розі поліція запобігла вчиненню теракту під час мітингу
16:56, 21 листопада 2015Політика
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У Кривому Розі поліція запобігла вчиненню теракту під час мітингу.
Вибуховий пристрій / mvs.gov.ua
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в урні навпроти виконкому міської ради знаходиться вибуховий пристрій.
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На місце події виїхали вибухотехніки і більш як 50 співробітників поліції. За попередніми даними, в урні знаходився сміттєвий пакет з 2 гранатами РГД-5 без запалів і цвяхи.
mvs.gov.ua
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