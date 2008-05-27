Світовий банк похвалив уряд Тимошенко

Світовий банк вітає заходи уряду України з подолання інфляції і зняття обмежень на експорт зерна

Світовий банк вітає заходи уряду України з подолання інфляції і зняття обмежень на експорт зерна.

Про це заявив директор Світового банку по Україні, Молдові та Білорусі Пол БЕРМІНГЕМ сьогодні під час зустрічі делегації СБ з віце-прем’єр-міністром України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорієм НЕМИРЕЮ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

У свою чергу, директор Департаменту подолання бідності та економічного менеджменту регіону Європи та Середньої Азії Світового банку Лука БАРБОНЕ наголосив на важливості співпраці між урядом України та банком щодо підготовки до третьої позики на політику розвитку для України.

Г.НЕМИРЯ повідомив, що українська сторона готується до оціночної місії банку, яка має відбутися в червні цього року. “Уряд серйозно сприймає співпрацю зі Світовим банком. Ми виконуємо заходи, пов`язані зі спрощенням дозвільної системи у сфері господарської діяльності та забезпеченням ефективної регуляторної політики, що є передумовою для надання банком третьої позики”, - відзначив він.

Віце-прем`єр також поінформував представників Світового банку про ініціативу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо активізації роботи Ради інвесторів при Кабінеті міністрів. “Першочергове завдання уряду є впровадження належного економічного врядування. Тому головним завданням цієї ради є вироблення конкретних рекомендацій щодо покращення регуляторної політики та інвестиційного клімату в Україні”, - підкреслив він.