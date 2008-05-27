Адвокат Сацюка заявляє про небезпеку для клієнта

Адвокат екс-заступника голови Служби безпеки України Володимира САЦЮКА Віктор ПЕТРУНЕНКО оскаржить постанову Генеральної прокуратури України про порушення стосовно свого підзахисного кримінальної справи за зловживання службовим становищем, щойно отримає копію цього рішення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Як тільки буде копія постанови, відразу звернемося зі скаргою. Це буде Печерський районний суд, оскільки справу порушувала Генпрокуратура, яка знаходиться на території Печерського району", - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

За його словами, не можна вважати злочином "прийняття звичайного господарського рішення щодо впорядкування процедури зберігання коштів, вилучених підрозділами СБУ у правопорушників".

Разом з тим В.ПЕТРУНЕНКО не виключає, що кримінальні переслідування В.САЦЮКА є намаганням "керівництва правоохоронних органів продемонструвати "успіхи" у розкритті замаху на життя Віктора ЮЩЕНКА", оскільки чинний Президент України у переддень отруєння, восени 2004 року, вечеряв саме на дачі В.САЦЮКА.

Водночас адвокат висловив упевненість у тому, що непричетність В.САЦЮКА до службового злочину буде доведена при розслідуванні справи у законний спосіб.

Відповідаючи на запитання, де зараз перебуває В.САЦЮК, адвокат відповів: "Не можу стверджувати, в Україні чи за її межами він перебуває, але в безпечному місці".

"САЦЮК не боїться, що його будуть переслідувати в правовому полі, він боїться, що до нього будуть вжиті неправові заходи... Є у нього ґрунтовні підстави вважати, що є небезпека, йому не хочеться піддавати себе ризику", – зазначив В.ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника голови СБУ В.САЦЮКА, який працював на цій посаді у 2004 році за ч. 2 ст. 423 Кримінального кодексу України (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як було встановлено перевіркою, проведеною СБУ, 2 липня 2004 року першим заступником голови СБУ було видано розпорядження, яким, всупереч вимогам законодавства, зобов’язано начальників регіональних органів і Фінансово-економічного управління СБ України відкрити поточні рахунки для зберігання коштів, вилучених у правопорушників, у одному з комерційних банків.

На виконання цього розпорядження до вказаного банку було переведено 43,7 млн. грн., які перебували у ньому 5 місяців. За умовами укладених договорів ця фінансова установа нараховувала на залишок коштів лише 1% річних, у той час, коли попередні договори з іншими банками передбачали нарахування від 2% до 5% річних.

За оцінками фахівців Контрольно-ревізійної інспекцій Апарату голови СБУ, у результаті такого погіршення умов розміщення коштів державі заподіяно збитки у вигляді недоотримання спеціальним фондом державного бюджету України 128 тис. грн.

Проведення досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Розшук колишнього першого заступника голови СБУ підрозділами МВС України, Служби безпеки України та Національного центрального бюро Інтерполу в Україні триває.