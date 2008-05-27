Вибори до Київради: опрацьовані дані 946 дільниць
18:43, 27 травня 2008Політика
1082 0
Скоро вже фініш?
За даним з 946 виборчих дільниць, на виборах до Київради Блок Леоніда Черновецького набирає 30,52% голосів, Блок Юлії Тимошенко – 22,8%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія о 18.00.
За даними ТВК, тривідсотковий прохідний бар’єр до Київради також долають Блок Віталія Кличка, який набирає – 10,57%, Блок Литвина – 8,15%, “Громадський актив Києва“ – 5,94%, Партія регіонів – 3,94% і Блок Миколи Катеринчука - 3,45%.
Інші партії та блоки набирають менше 3% голосів.
Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter