У держструктурах повинні працювати тільки прибічники НАТО

Посадові особи державних структур усіх рівнів мають бути прихильниками євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства професор Олег СОСКІН під час круглого столу на тему: “Вироблення методології проведення соціологічних опитувань з використанням досвіду держав-членів НАТО останніх двох хвиль розширення”, що відбувається сьогодні у Києві.

“Євроатлантичний вектор української зовнішньої політики визначений у відповідних законах України, рішеннях РНБО, указах Президента. Ці нормативно-правові акти повинні виконуватися державними службовцями усіх рівнів – від міністрів до директорів шкіл – також як і співробітниками підприємств та організацій державної форми власності”, - вважає О.СОСКІН.

На його думку, якщо це не відбуватиметься, такі особи повинні звільнити свої посади для прибічників євроатлантичних прагнень України.

“Це повинно стати вимогою, критерієм і виконуватися добровільно, спокійно, але неухильно”, - наголосив експерт.