Засідання круглого столу не буде

За домовленістю сторін протягом суботи 29 липня та неділі 30 липня пройдуть консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил-учасниць переговорів з підписання Універсалу національної єдності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

“Після цього переговори будуть продовжені”, - зазначили в прес-службі.

Секретаріат Президента працює в робочому режимі.

Усю інформацію, пов’язану із відновленням роботи круглого столу та можливості для роботи журналістів прес-служба Секретаріату Президента повідомлятиме завчасно.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.