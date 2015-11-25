Штабна команда "вогонь не відкривати". Ви серйозно?

У середу, ближче до обіду, в інформпросторі з'явилася наступна новина: «Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 00 годин 25 листопада військовослужбовцям ЗСУ заборонено відкривати вогонь».

Згодом у прес-службі Генштабу УНІАН повідомили, що наказ Муженка - «це заборона відкривати вогонь на провокативні обстріли, і це - чергове свідчення того, що Україна готова та прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі».

Прекрасно, зірконосний пане Муженко! А тепер трішки статистики. Офіційної.

Якщо ви ще не в курсі, то лише за минулу добу загинув один і поранено 8 українських військових.

Чи для вас це вже просто сухі цифри? Формальність? У нас же «мирний план». Тож, хлопці, дивіться на ворога мирними очима і не зважайте на активізацію провокацій? Схоже, саме так вважають кабінетні військові

То, може, виїхали б особисто на передову і сказали б, дивлячись в очі тим, хто вже не один рік оберігає ваш спокій, щось на кшталт: «Вибачайте, козаки, але ми - мирна нація, і далі будемо розводити шмарклі і засвідчувати свої прагнення до мирного врегулювання ситуації на Донбасі… Тому, тримайтесь, не реагуйте на провокації бойовиків, а ми вйо на Київ!».

Хм... На хвилинку уявила, щоб ви б почули на свою адресу.

Особисто я вже давно товаришую з багатьма військовими та волонтерами. Щойно поспілкувалась з кількома, аби почути їхню реакцію на таку новину. З десятка опитаних мною, жоден не підтримав таке розпорядження. І звук «пі» можна вставляти в кожному реченні! Всі, як один, наводять приклад збитого російського СУ-24 турками. Загрозу, мовляв, потрібно ще в зародку ліквідовувати.

Тож сказати, що хлопці обурені, то нічого не сказати. Їм остогидло відчувати, що їх тримають за живі мішені для мерзотників.

У них єдине запитання до тиловиків – чому, маючи жагу до перемоги і силу захистити свою країну від рашистів та сепарів, вони мають виконувати такі, цитую дослівно одного з бійців: «безглузді розпорядження». Там, на передовій, їх не цікавить ваша «висока політика», «мирні плани» і те, як вони мають виглядати в очах світової спільноти. Вони просто хочуть дати гідну відсіч ворогові і якнайшвидше повернутись до по-справжньому мирного життя! Але відсьогодні, їм, виявляється, не можна чіпати терористів…

І тут невеличке уточнення. Заступник начальника прес-служби Генштабу Владислав Волошин пояснив УНІАН наступне: «Ситуація в зоні АТО досить напружена, і обстріли, в більшості, з боку бойовиків, мають провокативний характер. Проте, звичайно, якщо життю та здоров’ю українських військових загрожуватиме небезпека, ми відкриватимемо вогонь у відповідь».

Пани генштабівці, а хіба зараз на сході країни це просто пейнтбол? Життю і здоров’ю наших хлопців нічого не загрожує? А провокативний характер з боку бойовиків – це, типу, безневинні загравання?

Поясніть мені ще й те, а хто визначатиме під час таких «ігрищ бойовиків», чи загрожують вони життю і здоров'ю українських військових? Скільки часу займає узгодження такого питання, коли перед носом ворог? І якщо хлопці одноосібно вирішать, що потрібно давати відсіч, бо то є загрозою, то чи не понесе це за собою неприємні наслідки для них з боку тих, хто в тилу віддає накази і вигадує розпорядження?

Наталія Мельник